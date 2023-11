Ao defender o pai, João Guilherme faz declaração polêmica envolvendo drogas

João Guilherme, filho mais novo do cantor Leonardo, quebrou o silêncio e falou sobre o episódio envolvendo um avião carregado com mais de 400 kg de pasta base de cocaína que invadiu a fazenda do pai, em Jussara, interior de Goiás.

De forma irônica, o famoso ator compartilhou uma notícia sobre o caso, que aconteceu nesta sexta-feira (10) e deixou muitos fãs assustados. Em seu perfil oficial no Instagram, ele disse que não tem relação com o ocorrido: “Juro que não tem nada a ver comigo, mas poderia”.

Cantor Leonardo não comenta sobre avião que invadiu sua fazenda (Reprodução/Instagram)

Depois disso, João Guilherme seguiu tirando proveito da notícia envolvendo o avião e escreveu: “branco não, só orgânicos”, ao lado de um coração verde.

Entenda o caso

Um avião com mais de 400 kg de cocaína que pousou na fazenda do cantor Leonardo em Jussara, em Goiás. Segundo a Polícia Militar, o avião de pequeno porte pousou sem autorização na propriedade do cantor sertanejo.

A PM foi acionada por funcionários que trabalhavam na fazenda de Leonardo. Na operação policial, os agentes entraram em confronto com os traficantes. Os policiais chegaram no local cerca de dez minutos após serem acionados.

Avião com cocaína pousa na fazenda de Leonardo (Reprodução/Instagram)

“O piloto tentou fugir, levantando voo novamente, mas não conseguiu”, disse a assessoria de imprensa da PM, que destacou que nenhum funcionário que trabalha na propriedade do cantor Leonardo ficou ferido na ação dos policiais.

A ação teve participação da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal e terminou com dois mortos. Em nota, a equipe de Leonardo informou que uma caminhonete também invadiu o terreno para descarregar a aeronave.

De acordo com Nilton Morais, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, o avião sobrevoava a propriedade do artista, quando um homem pediu para a aeronave pediu autorização para pousar, algo que não aconteceu.

