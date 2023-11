VÍDEO: Mulher é esfaqueada pelo cunhado após negar relação sexual, no Ceará; imagens são fortes

Mulher é esfaqueada pelo cunhado após negativa de se relacionar com ele, no Ceará (Reprodução/ X (Twitter))

Uma mulher de 37 anos foi esfaqueada pelo próprio cunhado na cidade de Missão Velha, no Ceará. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o motivo seria a negativa dela em manter relações sexuais com o agressor, que fugiu e ainda é procurado. Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou o momento do ataque.

O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (9). O vídeo mostra quando a mulher caminhava pela rua e o suspeito chega em uma bicicleta. Ele parte para cima dela, com a faca em mãos, e a esfaqueia. Os dois entram em briga corporal e o homem continua com o ataque, até que uma pessoa se aproxima para ajudar a vítima e o agressor foge. Mesmo ferida, ela se levantou e saiu caminhando.

Depois, ela foi socorrida e levada em estado grave ao Hospital Geral de Missão Velha. Por conta da gravidade das lesões, ela foi transferida para o Hospital São Vicente de Paula, em Barbalha. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Delegacia Municipal de Missão Velha. O cunhado da mulher já foi identificado e é procurado pela polícia. Até a manhã desta sexta-feira (10), ele ainda não tinha sido localizado.

