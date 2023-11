Professora é morta em tentativa de assalto enquanto seguia para igreja, no Rio de Janeiro

A professora Ana Paula Teixeira Cavalcanti, de 52 anos, morreu após ser baleada durante uma tentativa de assalto, em Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela estava em um carro com o marido e uma filha, quando o veículo foi abordado por criminosos. Após atirarem, eles fugiram sem levar nada. A vítima foi ferida no pescoço e chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu no hospital.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (8). Ana Paula seguia com a filha e o marido, Gilberto Cavalcanti, para uma igreja, que fica em Vaz Lobo. Durante o trajeto, o carro da família foi abordado pelos bandidos. Como passava por um quebra-molas, o veículo não parou por completo e os assaltantes atiraram.

O marido e a filha não ficaram feridos. Já a professora foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Irajá, mas morreu pouco depois de dar entrada.

“Acho que pensaram que iam reagir. Não pegaram nada. Deram um único tiro que pegou nela e acabou tirando a vida da minha mãe”, relatou o outro filho da professora, Wallace Lopes, em entrevista à TV Globo.

O caso segue em investigação na Delegacia de Homicídios da Capital, mas, até a manhã desta sexta-feira (10), nenhum suspeito pelo crime tinha sido identificado.

O corpo da professora será sepultado hoje no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Nas redes sociais, o marido dela lamentou a perda da esposa. “Perdi a minha joia preciosa, perdi a mulher da minha vida, perdi a minha ‘Maravilhosa’... não sei como será o meu futuro, mas o meu presente gostaria que não existisse”, escreveu ele.

