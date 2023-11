Mulher salva de estupro por motorista e passageiros diz que foi ameaçada: “Chegou a furar minhas costas”

A babá Maria Verônica Costa Correia, de 39 anos, que foi salva de um estupro por um motorista e passageiros de um ônibus na na Vila das Mercês, na Zona Sul de São Paulo, contou que foi ameaçada e chegou a ser ferida pelo suspeito. Um homem foi levado para a delegacia, mas a vítima não o reconheceu e o caso segue em investigação.

Em entrevista ao site UOL, Maria Verônica falou que o homem já se aproximou a xingando e a empurrando com violência contra um muro. “Ele me deu uma perfurada nas costas, e saí com ele caminhando, mas consegui fazer um sinal com a mão. Eles, do ônibus, gritaram: ‘Está tudo bem aí?’”, relatou ela.

O caso aconteceu no último dia 23 de outubro, mas as imagens passaram a repercutir na internet na quarta-feira (8). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um motorista e passageiros de um ônibus impediram a ação de um estuprador (assista abaixo).

Um vídeo divulgado pela página VivaABC hoje, dia 8 de novembro de 2023, mostra o momento em que um motorista, cobrador e alguns passageiros de um ônibus da SPTrans, salvam uma mulher de uma evidente tentativa de estupro.



Maria Verônica disse que, ao ser abordada, chegou a pensar que se tratava de um assalto. Porém, logo percebeu que o intuito do criminoso era o estupro. “Mas vi que não era porque ele mandou que eu subisse a ladeira como se fosse a mulher dele, que era para eu não abrir a boca e não dar sinal”, lembra ela.

“E ele disse: ‘Se você abrir a boca, vou estourar suas costelas’. Não sei o que ele estava segurando. Era algo perfurante: podia ser faca, canivete, estilete. Chegou a furar minhas costas”, contou a vítima.

Foi quando o ônibus se aproximou e o motorista perguntou se ela estava bem. “Ai eu parei, abri a porta e falei: ‘Moça, sua bolsa está no chão. Está tudo bem?’”, contou o motorista do ônibus da SPTrans Paulo Jorge de Sousa, de 64 anos também ao UOL. “Aí ele colocou a mão na cintura dela e a obrigou a caminhar. Eu achei estranho e fui acompanhando bem devagarzinho”, contou.

Quando a dupla chegou na esquina, o motorista e os passageiros perguntaram novamente se ela estava bem, quando ela fez sinal negativo com a mão. “Aí eles partiram para cima e me tiraram. Eu estava travada, não estava mais em mim”, lembra Maria Verônica.

O suspeito pela tentativa de estupro foi embora do local caminhando tranquilamente. Após analisar as imagens, a Polícia Civil chegou a prender um suspeito. Porém, a vítima e o motorista estiveram nas delegacia, na quinta-feira (9), e não o reconheceram.

Assim, o caso permanece em investigação. “Temos novos elementos, mas ainda precários. Continuamos investigando”, destacou a delegada Cibele Flor, do 23º Distrito Policial do Sacomã.

Motorista Paulo Paulo Jorge de Sousa e Maria Verônica Costa Correia estiveram em delegacia para reconhecer suspeito, mas não tiveram certeza (Reprodução/Wanderley Preite Sobrinho/UOL)

