Invasão da casa de Bruna Biancardi: quem é o segundo criminoso identificado pela polícia?

Quatro dias após a invasão da casa onde vive os pais da influencer Bruna Biancardi, mãe de Mavie, que também é filha do atacante Neymar, a polícia já conseguiu identificar dois dos criminosos.

O primeiro foi identificado no mesmo dia do ataque através das câmeras de segurança do condomínio fechado, em Cotia, na Grande São Paulo. É Eduardo Seganfredo Vasconcelos, de 19 anos, que é vizinho da família de Biancardi no mesmo condomínio e já foi preso.

O segundo identificado é Pedro Henrique dos Santos Vasconcelos, de 18 anos, conhecido como ‘Urso’, que continua foragido da polícia. Há um terceiro criminoso, chamado de “Europa”, cujo primeiro nome ainda não foi identificado e continua foragido.

Os três invadiram a casa dos pais de Bruna Biancardi na madrugada de terça-feira, aproveitando a falta de energia elétrica, amarram os parentes da influencer com cadarços de tênis e roubaram três bolsas de luxo, cada uma avaliada em R$ 20 mil, joias e relógios que pertenciam a Bruna e a Mavie, a filha dela com o craque brasileiro.Ninguém ficou ferido.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO: Jovem que quase morreu ao cheirar pimenta inicia tratamento neurológico: “Continuar a luta”

O assalto durou cerca de 20 minutos e eles fugiram de carro do local em seguida. De acordo com Eduardo, que está preso, todos os objetos roubados ficaram com ‘Europa’, que continua foragido.

Eduardo contou à polícia que o assalto havia sido planejado na noite anterior em um bar da zona oeste da capital, onde os três se reuniram para beber cerveja e fumar maconha. Durante seu depoimento, ele disse que a culpa era dos amigos e que ele havia sido “influenciado”.