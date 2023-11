Cientistas estão chocados depois de descobrir uma galáxia semelhante à nossa a mais de 11 bilhões de anos de distância

As teorias sobre a existência no universo indicam que galáxias como a Vía Láctea começaram a se formar entre os 7 bilhões e 8 bilhões de anos após o Big Bang, evento que teria ocorrido há 13.800 milhões de anos.

É por isso que é realmente surpreendente que uma galáxia tão desenvolvida quanto a nossa tenha sido encontrada a uma distância de mais de 11 milhões de anos-luz. Isso mudou completamente a percepção de como a formação do universo é compreendida.

E claro que abre a possibilidade da existência de vida e civilização avançada no universo primitivo. Tudo isso foi possível graças ao alcance impressionante do Telescópio Espacial James Webb.

A galáxia em questão chama-se Ceers-2112 e está localizada a 11,7 bilhões de anos-luz da Terra. O achado foi feito por um time de astrofísicos liderado por Luca Costantin, pesquisador do Centro de Astrobiologia (CAB, INTA-CSIC) e autor principal de um estudo que foi publicado na Nature, de acordo com a Agência SINC.

"Contrariando o esperado, este novo descobrimento revela que já existiam galáxias semelhantes à Via Láctea há 11.700 milhões de anos, quando o universo tinha apenas 15% da idade atual", diz o time de Constantin em seu relatório.

Ceers-2112 é similar à Via Láctea em muitos aspectos. Possui uma estrutura espiral barrada, massa similar e composição química muito semelhante. Isso sugere que a Via Láctea poderia ter sido semelhante a Ceers-2112 em seus primeiros anos.

O descobrimento de Ceers-2112 é importante porque fornece novas pistas sobre a formação e evolução das galáxias espirais. A galáxia é uma testemunha da rapidez com que as galáxias se formaram no universo primitivo.

Seu tamanho, com um diâmetro de cerca de 200.000 anos-luz, aproximadamente o dobro da Via Láctea. Sua composição química é principalmente feita de hidrogênio e hélio, com uma pequena quantidade de elementos mais pesados.

Enquanto a sua estrutura é a de uma espiral barrada, com uma barra de estrelas e gás que atravessa o seu centro.