Após mais de um mês de espera e desespero, brasileiros são autorizados a deixar a Faixa de Gaza

Após mais de um mês de espera, desespero e angústia, os brasileiros foram autorizados a deixar a Faixa de Gaza. A lista divulgada após intensas tratativas traz 34 nomes. A expectativa é que o grupo cruze a fronteira com o Egito ainda nesta sexta-feira (10) e chegue ao Brasil entre domingo (12) e segunda-feira (13).

Os brasileiros já foram levados para o posto de fronteira de Rafah, onde aguarda pela liberação. Um vídeo mostra Hasan Rabee, um palestino-brasileiro, se despedindo de demais parentes antes de deixar a área de conflito (veja abaixo). Ele destacou que espera que outras listas com nomes de familiares de brasileiros possam ser divulgadas em breve.

Na quinta-feira (9), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ligou para o chanceler de Israel, Eli Cohen. Na conversa, o ministro israelense garantiu que os brasileiros seriam incluídos na oitava lista de estrangeiros autorizados a deixar Gaza, o que, de fato, aconteceu.

A lista traz um total de quase 600 nomes de pessoas de várias nacionalidades. Inicialmente, ela autorizava a saída de 33 brasileiros, deixando de fora Jamila Ewaida, avó de Shahed al-Banna, uma jovem de 18 anos que foi autorizada a deixar Gaza. Porém, o Itamaraty fez tratativas para reverter a situação e o nome da idosa foi incluído, totalizando 34.

Assim que os brasileiros cruzarem a fronteira com o Egito, deverão ser recebidos por uma equipe de diplomatas brasileiros. Será avaliada a necessidade de atendimento médico e, na sequência, o grupo será embarcado em um avião que aguarda há semanas no Aeroporto do Cairo.

Após chegarem ao Brasil, os brasileiros repatriados receberão abrigo, alimentação e documentos. Um desses locais ficaria no interior de São Paulo, onde cada família terá seu espaço separado.

Guerra na Faixa de Gaza

O Hamas, grupo extremista que controla a Faixa de Gaza, atacou Israel em várias frentes, no último dia 7 de outubro, dando início ao conflito. Inicialmente, civis e soldados israelenses foram sequestrados e assassinados em diversas regiões do país. Em resposta, o governo israelense declarou guerra e bombardeou fortemente a área rival, deixando um enorme rastro de destruição, conforme vídeos que circulam nas redes sociais.

Israel bloqueou a passagem de alimentos, água, combustível e medicamentos para a Faixa de Gaza e a única usina de energia da região parou de funcionar. A situação é de calamidade na região e os homens do Hamas estariam com centenas de reféns.

Segundo o último balanço, o total de mortos pelo conflito chegou a 11.728 mil, sendo 10.569 mil palestinos e 1,4 mil israelenses.