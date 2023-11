VÍDEO: Motorista e passageiros de ônibus impedem ação de estuprador em SP; mulher escapou ilesa

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um motorista e passageiros de um ônibus impediram a ação de um estuprador, na Vila das Mercês, na Zona Sul de São Paulo. A vítima foi abordada enquanto caminhava pela Rua Dom Vilares e ameaçada com um objeto pontiagudo. O condutor percebeu a ação suspeita e passou a acompanhar a mulher, que foi salva ilesa (assista abaixo).

Um vídeo divulgado pela página VivaABC hoje, dia 8 de novembro de 2023, mostra o momento em que um motorista, cobrador e alguns passageiros de um ônibus da SPTrans, salvam uma mulher de uma evidente tentativa de estupro.



O abusador ameaçou a vítima com um objeto pontiagudo e… pic.twitter.com/WNzybRN9Si — Via’I’Mobilidade - incompetência sobre trilhos🚮 (@viamobilidadebr) November 8, 2023

O caso aconteceu no último dia 23 de outubro, mas as imagens passaram a repercutir na internet na quarta-feira (8). As imagens mostram quando a vítima, uma mulher de 39 anos, caminhava pela rua em direção ao trabalho. Ela foi abordada por um suspeito, que vestia uma camiseta vermelha, e foi pressionada contra um muro.

Em depoimento à polícia, a vítima disse que o homem a ameaçou com um objeto pontiagudo e a obrigou a acompanhá-lo. Foi quando o motorista do ônibus da SPTrans Paulo Jorge de Sousa, de 64 anos, percebeu a atitude suspeita e decidiu acompanhar a cena.

Em um determinado momento, a vítima começou a gritar e o condutor e os passageiros desceram do veículo. O suspeito, então, a largou e continuou caminhando normalmente. A mulher entrou no coletivo e depois seguiu até o 23º Distrito Policial do Sacomã, onde o caso foi registrado como tentativa de estupro.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso segue em investigação e a polícia busca identificar o suspeito.

Em nota, a SPTrans informou que “repudia casos de assédio e violência contra a mulher dentro e fora dos ônibus municipais. Permanentemente, são feitas campanhas contra abuso nos ônibus (...) O motorista e outros passageiros conseguiram chegar até a vítima, e levá-la em segurança até o ônibus”, destacou.

‘Tem coisa errada’

Em entrevista ao site G1, o motorista Paulo Jorge de Sousa disse que viu quando a mulher foi empurrada contra o muro e chegou a pensar que se tratava de uma briga de casal. Porém, estranhou a postura da mulher, que parecia muito assustada.

“Era uma coisa bem estranha, até achei que era briga de casal no começo. Olhei bem e pensei: ‘tem coisa errada aí’. Parei o carro e disse que a bolsa dela caiu. Ele chegou de um jeito brusco e fiquei parado com o ônibus, e perguntei se ela precisava de ajuda, e ela fez um gesto com as mãos de ‘vem, vem’”, contou ele.

“Ele estava seguindo ela já. Já sabia pra onde ia e o que ia fazer. Foi algo macabro, ia fazer o mal pra ela. Foi por Deus que a gente passou e viu”, ressaltou ele.