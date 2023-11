VÍDEO: Adolescente de 17 anos passa mal e morre segundos após roubar moto, na Zona Norte de SP

Um adolescente de 17 anos passou mal e morreu segundos após roubar a motocicleta de um idoso, de 66, na Vila Medeiros, na Zona Norte de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele tomou o veículo da vítima e, enquanto tentava deixar o local, caiu na rua (assista abaixo). O menor chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu.

Vídeo: adolescente sofre mal súbito e morre segundos após roubar moto em SP



O caso aconteceu na última terça-feira (7), na Rua Antônio Palmieri. As imagens mostram quando o idoso foi abordado pelo adolescente e outro comparsa, que também estava em uma moto. Após cercarem e revistarem a vítima, os criminosos o tomaram o veículo e o menor assumiu a direção.

Na sequência, quando já iam embora, o comparsa seguiu na motocicleta, quando o menor perdeu o controle e caiu na rua. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito. O rapaz chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu.

O caso foi registrado como morte suspeita no 73º Distrito Policial do Jaçanã. O comparsa do adolescente ainda é procurado. Não há informações sobre o estado de saúde do idoso roubado.

