Veja os números da Mega-Sena desta quinta-feira; prêmio é de R$ 12 milhões

O concurso 2654 da Mega-Sena vai pagar nesta quinta-feira (9) ao sortudo que acertar as seis dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 12 milhões, de acordo com a Caixa.

Confira as seis dezenas da Mega-Sena para esta quinta-feira:

11, 17, 23, 36, 47, 51

LEIA TAMBÉM: Lotofácil 2950 tem prêmio de R$ 5 milhões; veja os números sorteados

SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da loteria foi realizado na terça-feira, quando mais uma vez o prêmio não saiu para ninguém e acumulou.

Trinta e uma apostas acertaram cinco das seis dezenas e cada uma delas foi premiada com R$ 63.674,08.

Na faixa dos quatro acertos, foram 1.965 apostas que levaram prêmios para casa, de R$ 1.435,03 cada uma.

Timemania está com prêmio acumulado em R$ 24 milhões

A Timemania também está com prêmio acumulado e pode fazer um novo milionário no sorteio desta quinta-feira. Quem acertar as sete dezenas e o time do coração pode levar para casa a bolada de R$ 24,2 milhões.

Veja os números sorteados para a Timemania:

01, 11, 08, 30, 35, 65, 80

TIME DO CORAÇÃO: 39 (Floresta-CE)