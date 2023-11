Prêmio da Lotofácil sai para o Amazonas e Santa Catarina

Apenas dois apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil desta quarta-feira (8), de acordo com o site da Caixa Econômica Federal. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Manaus, no Amazonas, e Taió, em Santa Catarina.

Os dois felizardos vão engordar suas respectivas contas bancárias em R$ 908.982,18. Duzentos e onze apostas também foram premiadas por acertarem 14 das 15 dezenas sorteadas, e cada uma delas ganhou R$ 1.806,57. Na faixa dos 13 acertos, 7,508 apostas levaram R$ 30 cada.

Os números sorteados ontem foram 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

SORTEIO DESTA QUINTA-FEIRA

A loteria retoma nesta quinta-feira seu sorteio diário do concurso 2950, que está com prêmio calculado em R$ 5 milhões e será pago a quem tiver sorte suficiente para acertar as quinze dezenas mágicas.

As casas lotéricas encerram as apostas às 19h. É possível ainda apostar pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

O sorteio pode ser acompanhado ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube e no Facebook, a partir das 20h.