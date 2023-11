Lotofácil 2950 tem prêmio de R$ 5 milhões; veja os números sorteados

Os sorteios final 0 da Lotofácil sempre têm seu prêmio turbinado e para hoje o apostador que acertar as quinze dezenas mágicas sorteadas pela Caixa pode levar para casa a cifra de R$ 5 milhões.

Veja os números da Lotofácil para esta quinta-feira, 9 de novembro:

01, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25

LEIA TAMBÉM: Veja os números da Mega-Sena desta quinta-feira; prêmio é de R$ 12 milhões

Prêmio de ontem saiu para AM e SC

O sorteio de ontem foi dividido por dois apostadores que vivem em regiões totalmente diferentes dentro do território brasileiro. Um deles é do norte, de Manaus, no Amazonas, enquanto o outro ganhador vive no sul do país, na cidade de Taió, em Santa Catarina.

O que os dois têm em comum e que cada um vai engordar sua conta bancária no valor de R$ 908.982,18. Os números de ontem (dia 8) foram 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24.

Prêmio da Quina acumulada sobe para R$ 1,5 milhão; confira

Ontem ninguém levou o prêmio da Quina e o valor acumulado para quem acertar as cinco dezenas hoje está em R$ 1,5 milhão, de acordo com a Caixa.

Confira os números da Quina desta quinta-feira:

11, 37, 38, 41, 77