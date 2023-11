Corpo de menor que sumiu durante ressaca é achado no RJ; vídeos mostraram mar invadindo orla

Leonardo Tavares da Silva, de 16 anos, morreu após ser arrastado por água do mar em Ipanema, no Rio de Janeiro (Reprodução/Redes sociais)

A família reconheceu o corpo do adolescente Leonardo Tavares da Silva, de 16 anos, que desapareceu durante uma ressaca que atingiu o litoral do Rio de Janeiro, no último dia 5. Vídeos que circulam nas redes sociais mostraram quando “ondas gigantes” fizeram com que a água do mar invadisse a orla de praias, arrastando banhistas (veja mais abaixo). O menor estava com um grupo, que fazia uma excursão, quando sumiu. Após buscas, ele foi achado perto das Ilhas Cagarras, na quarta-feira (8).

O corpo do adolescente foi reconhecido pela mãe dele, a auxiliar de cozinha Alessandra da Silva, de 38 anos, no Instituto Médico Legal (IML). Segundo o site G1, a família mora em Resende e a genitora disse que não sabia que o filho participaria da excursão até a praia de Ipanema.

Alessandra relatou que o filho disse que iria dormir na casa de um amigo, no último dia 4, para jogar videogame. Porém, na madrugada do dia 5, ele outros amigos embarcaram no ônibus da excursão e seguiram para o Rio. O menor não portava documentos e a mãe disse que não foi contatada por nenhum responsável pela viagem para a devida autorização.

Leonardo e os amigos chegaram por volta das 7h do dia 5 no Rio e, horas depois, houve a ressaca. Ele foi levado pela água do mar e dois amigos dele chegaram a ser socorridos com vida pelos bombeiros. Desde então, o menor era procurado, e acabou sendo encontrado sem vida.

Agora, o corpo do adolescente deve ser levado para Resende nesta quinta-feira (9), para o sepultamento.

Água do mar invadiu orla e pegou banhistas de surpresa, na Zona Sul do RJ (Reprodução/Twitter)

Ressaca no RJ

Uma ressaca fez com que o mar invadisse a orla em diversos pontos no Rio de Janeiro, no domingo (5). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que banhistas foram pegos de surpresa e muitos chegaram a ser arrastados pela água (assista abaixo).

🌊⛱ Ressaca atinge praias e ruas do Rio



O litoral do Rio de Janeiro foi atingido por uma ressaca que causou estragos e arrastou os banhistas.



As praias de Copacabana, Ipanema e Leblon foram atingidas por ondas de até 3,5 metros, que invadiram o calçadão e alagaram as ruas. pic.twitter.com/vlCOShOsFI — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) November 6, 2023

🚨AGORA: Ressaca faz ondas invadirem as ruas do Leblon e de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/VOOG7ADFmM — Tudo acontece no Rio de Janeiro (@TudoaconteceRJ) November 5, 2023

VEJA : Leblon pic.twitter.com/h2ziIKKvEy — Favela Caiu No Face (@Favelacaiunfce) November 6, 2023

LEIA TAMBÉM: