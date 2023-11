“Avisei um amigo onde encontrar meu testamento”: passageira revela momento de terror em cruzeiro durante tempestade

Uma das passageiras que estava no cruzeiro do Spirit of Discovery e enfrentou a tempestade no Golfo de Biscaia disse que temeu por sua vida a tal ponto que mandou mensagem para um amigo avisando onde estava seu testamento, caso morresse, segundo notícia publicada pelo jornal The Telegraph.

A britânica de 68 anos, que não quis ser identificada, era uma dos mil passageiros que partiram das Ilhas Canárias em um cruzeiro de luxo de 12 dias e enfrentou momentos de terror quando o navio caso virou em função das ondas gigantes na costa oeste da França.

Segundo ela, no momento mais crítico ela estava no convés central quando pratos e copos começaram a ser arremessados pela sala, móveis foram arrastados e as pessoas deslizam pelo convés. Neste momento, disse, o capitão gritou ‘emergência, deitem no chão’, e depois todos foram instruídos a voltarem às cabines.

Enquanto ela tentava se arrastar para a cabine, o sistema de segurança de propulsão do navio foi ativado e a embarcação tombou repentinamente para a esquerda e permaneceu nessa posição. “Eu realmente pensei que o navio fosse afundar nesse momento”, disse. Foi quando ela pegou o celular e mandou uma mensagem de texto, já que os telefones não funcionavam, para um amigo falando sobre o testamento e para uma amiga pedindo para tomar conta do cachorro dela, caso não voltasse com vida. “Se afundarmos, o que parece perfeitamente possível, por favor, encontre um lar para Floozy (o cão)”, disse.

Pelo menos 100 pessoas ficaram feridas entre os passageiros. A senhora britânica também tinha batido as costelas, mas evitou buscar ajuda médica, segundo contou. “Alguém disse que (o centro médico) era como uma zona de guerra”, disse ela.

Após 15 horas de terror, o navio voltou para a Inglaterra e todos os passageiros conseguiram desembarcar. Muitos tiveram que ser levados diretamente ao hospital, com ferimentos sérios, mas a maioria teve apenas machucados leves.

Um dos passageiros filmou o mar durante a tempestade e compartilhou o vídeo no Youtube. Veja abaixo: