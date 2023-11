Vídeo: Terror toma conta de passageiros e tripulação de navio de cruzeiro pego em tempestade

Cenas de passageiros com crise de medo e tripulantes chorando foram reportadas por todos que estavam no cruzeiro ‘Spirit of Discovery’, que foi pego por uma grande tempestade no oeste da França e teve que retornar ao porto do Reino Unido, segundo notícia da BBC.

O navio tinha pelo menos 1 mil pessoas a bordo, e cerca de 100 ficaram feridas quando o navio chegou a se inclinar para um lado durante manobras de segurança para evitar as fortes ondas que movimentavam a embarcação. A maioria sobre apenas lesões leves, mas cinco delas precisaram ser levadas ao hospital.

Um dos passageiros que filmou o mar no momento da tempestade disse sua mulher foi derrubada pelo balanço do barco e os móveis da cabine foram arrastados contra as paredes.

Todos temiam que o navio virasse de ponta cabeça em uma onda mais forte e a voz do capitão nos alto-falantes pedindo que todos ficassem sentados ou se deitassem para evitar se machucarem fez com que todos temessem por suas vidas. Muitas pessoas passaram a mandar mensagens de texto se despedindo de suas famílias, caso o pior ocorresse. Até pessoas da tripulação, acostumadas às agruras das viagens de navio, foram flagradas chorando de medo de morrerem.

Na noite de segunda-feira, após 15 horas de tormenta, o navio atracou na Inglaterra e todos desembarcaram na manhã seguinte. Os feridos foram levados para o hospital.

“Foi bastante assustador. Não sou alguém que se assusta facilmente. Foi bastante dramático”, disse Jan Bendall, de 75 anos, à BBC. Ela viajava com o marido.

O navio partiu das Ilhas Canárias em 24 de outubro para um cruzeiro de 14 dias, e os primeiros 10 dias correram sem problemas, até a chegada da tormenta, que fez com que o porto de Corunha, na Espanha, fosse fechado e o capitão optasse por voltar para o Reino Unido e fosse pego pela tempestade.