Vereador Cici Maldonado é morto a tiros na porta de casa, em São Gonçalo; motivação ainda é mistério

Vereador Cici Maldonado (PL) foi morto a tiros na porta de casa, em São Gonçalo, no RJ (Reprodução/Câmara Municipal de São Gonçalo)

O vereador Aldecyr Maldonado (PL), de 61 anos, mais conhecido como Cici Maldonado, morreu após ser baleado na porta de casa, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O parlamentar tinha acabado de chegar ao local, quando homens se aproximaram já atirando. Nas redes sociais, a equipe do político citou que ele foi vítima de uma tentativa de assalto, mas a polícia informou que ainda não descarta outras hipóteses.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (7). Dois assessores tinham deixado o político em casa, em Porto da Madama, quando homens armados se aproximaram efetuando disparos. Maldonado saiu para ver o que estava acontecendo, quando foi baleado na cabeça. Ele foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro de São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, a prefeitura do município lamentou o crime e prestou solidariedade à família. Já a equipe do vereador falou sobre a suposta tentativa de assalto.

Porém, segundo reportagem da TV Globo, a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo destacou que o crime não tem características de uma tentativa de assalto e ressaltou que segue apurando a motivação.

Já a Secretaria de Segurança Pública do RJ destacou que nenhuma hipótese está descartada até o momento. “A perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime”, informou.

A Câmara de São Gonçalo também publicou uma nota se solidarizando com familiares, amigos e eleitores de Cici Maldonado. “Não temos mais palavras para expressar todos os nossos sentimentos, pedimos a Deus que conforte os corações dos familiares e amigos neste momento de dor”, diz o comunicado.

