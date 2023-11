Mistério: brasileiro e amigo são encontrados mortos em cruzeiro de luxo na Califórnia

O mineiro Túlio Lacerda, de 32 anos, e um amigo foram encontrados mortos no quarto de um navio de cruzeiro quando faziam o desembarque, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, no último dia 30.

Túlio e seu amigo Jason Aguirre passavam as férias no cruzeiro que partiu da Califórnia para o México e retornava aos Estados Unidos. A equipe de bordo estranhou que eles não deixaram o navio no desembarque e ao checar o quarto encontrou o corpo dos dois caídos no chão. Paramédicos foram acionados imediatamente, mas não conseguiram reanimá-los.

As causas da morte ainda não são conhecidas. De acordo com a polícia norte-americana, os corpos não apresentavam qualquer sinal de violência, mas segundo a família as investigações estão sendo mantidos sob sigilo pelas autoridades norte-americanas.

Túlio vivia nos Estados Unidos desde 2015, onde se alistou para o exército, servindo por três anos antes de pedir dispensa, em 2023, e atualmente constava no quadro de reservistas, e já possuía o Green Card, que permitia morar e trabalhar no país.

Na última segunda-feira, amigos de Túlio que vivem nos Estados Unidos celebraram uma missa de sétimo dia em uma igreja do estado de Massachusetts, onde ele morava. “Você será para sempre lembrado”, publicou um amigo nas redes.

A família está tentando transladar o corpo para realizar um funeral no Brasil e para isso criou uma vaquinha online para arrecadar fundos. A meta é arrecadar US$ 30 MIL (R$ 146 mil) com doações e até esta quarta-feira já havia levantado US$ 25,6 mil com 456 doações.