Invasão da casa de Bruna Biancardi em Cotia: suspeito mudou-se para o local há uma semana

Um dos ladrões presos como suspeito de invadir a casa de Bruna Biancardi em Cotia, na Grande São Paulo, na última terça-feira, morava no mesmo condomínio, mas havia se mudado para o local há apenas uma semana e já estava arquitetando o crime com comparsas.

O crime aconteceu na madrugada de terça-feira, quando três homens armados aproveitaram a falta de energia para invadir a casa onde moram os pais da influencer. Eduardo Vasconcelos, de 20 anos, morava no condomínio a 300 metros da casa de Bruna e facilitou a entrada dos demais comparsas no imóvel.

O grupo rendeu o pai e a mãe da influencer e os deixou amarrados em um dos quartos do imóvel, enquanto varriam a casa em busca de dinheiro e objetos de valor. Segundo a polícia, eles procuravam Bruna e Mavie, a filha que ela tem com o jogador Neymar, mas nenhuma das duas estavam no imóvel no momento da invasão.

Horas antes da invasão, a influencer havia comentando nas redes sociais que havia ganho uma festa surpresa para comemorar o primeiro mês da pequena.

Os criminosos ficaram apenas 25 minutos no local e fugiram de carro levando jóias e relógios avaliados em cerca de R$ 600 mil. Os vizinhos, que estranharam o movimento, alertaram a polícia, que chegou pouco depois e pelas câmeras de segurança reconheceram Eduardo com os dois outros comparsas entrando pela portaria do condomínio.

No dia do crime, Bruna e Mavie tinham ido visitar o atacante Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde o jogador se recupera de uma cirurgia feita após lesão no joelho em uma partida da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo.