Enel descumpre prazo e mais de 100 mil imóveis seguem sem fornecimento de energia em São Paulo

A Enel não cumpriu a promessa de restabelecer o fornecimento de energia em São Paulo até terça-feira (7). Segundo a empresa, até a noite de ontem, 107 mil imóveis seguiam no escuro, sendo que 30.200 foram diretamente afetados pelo temporal da última sexta-feira (3).

Em entrevista à GloboNews, o presidente da Enel, Max Lins, admitiu que a companhia não tem como prever uma data para o reparo completo da rede. “Evidentemente, é impossível você prever uma restauração de uma rede, onde derrubou-se postes, transformador, cabo”, disse.

Logo após a chuva, que registrou ventos de até 100 km/h e derrubou centenas de árvores, 2,1 milhões de imóveis ficaram sem luz na Grande São Paulo. A companhia diz que mais de 90% deste total já teve o fornecimento regularizado, mas há áreas em que os trabalhos demandam mais tempo.

A empresa ressaltou, em nota, que “está atuando com mais de 3 mil técnicos nas ruas e que têm trabalhado de forma incansável para reconstruir trechos inteiros da rede elétrica, garantindo a energia para todos”, mas não deu mais uma previsão de quando a energia voltará para todos os clientes.

Por conta da falta de energia, escolas permaneceram fechadas na Capital e Grande São Paulo, além de unidades de saúde, que precisaram remanejar os pacientes para outros locais.

A falta de energia também ainda afeta o abastecimento de água nas cidades de Cotia, Jandira, Vargem Grande Paulista e Pirapora do Bom Jesus. Segundo a Sabesp, os reservatórios já estão em recuperação em Osasco.

Chuva forte da última sexta-feira (3) ainda causa transtornos aos moradores em São Paulo (Reprodução/Twitter)

Protestos

Cansados de ficar por dias no escuro, moradores se reuniram e fizeram um protesto em bairros da Zona Sul de São Paulo e em Cotia.

A população fez um bloqueio na na Avenida Giovanni Gronchi, no Jardim Colombo, onde um policial militar acabou levando um tiro na perna. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), os agentes tentavam “liberar a via por meio do diálogo”, quando houve o disparo. O PM foi socorrido e não há informações sobre o autor do tiro.

Em Cotia, o grupo fez um bloqueio na altura do km 32 da Rodovia Raposo Tavares, sentido oeste. O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) informou que uma fila de mais de cinco quilômetros de congestionamento se formou no local.

Moradores fizeram protesto por conta da falta de luz em SP (Reprodução/TV Globo)

Mortes

Subiu para oito o número de mortes em decorrência do temporal, segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. A última vítima estava internada na cidade de Ibiúna, no interior paulista, depois que foi atingida por uma árvore, mas não resistiu aos ferimentos.

Das outras sete mortes, duas ocorreram na Avenida Eduardo Sabino de Oliveira, na Zona Leste da Capital, depois que uma árvore caiu sobre veículos.

Já em Osasco, na Grande São Paulo, uma morte foi registrada depois que uma árvore caiu sobre um muro e atingiu um carro na Avenida Luís Rink. Já em Santo André, no ABC Paulista, a parede de um prédio em construção caiu do 18º andar e matou uma pessoa que caminhava pela Rua Mendes Leal.

Em Suzano, uma árvore caiu e matou uma pessoa na Avenida Antônio Marques Figueira, na Vila Alzira. Já em Limeira, no interior paulista, um muro desabou em função dos fortes ventos e atingiu uma vítima, que também não resistiu.

Outra morte ocorreu em Ilhabela, no litoral norte, depois que uma embarcação naufragou. Dois tripulantes foram socorridos, mas um terceiro não resistiu.