Confira o sorteio da Lotofácil 2949 desta quarta-feira

Após premiar quatro felizardos no sorteio de ontem, a Lotofácil retoma nesta quarta-feira com o sorteio do concurso 2949, cujo prêmio é estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira as quinze dezenas sorteadas para a Lotofácil desta quarta-feira:

06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

Sorteio Anterior

No sorteio de ontem, um apostador de São Paulo e mais três sortudos, de Brasília, Paranavaí outro cuja aposta foi feita pelo canal eletrônico levaram para casa, cada um, R$ 893.938,69.

A quantidade de apostadores que acertaram 14 números também não foi pequena. Foram 457 apostas e cada uma delas ganhou R$ 1.322,47. Na faixa dos 13 acertos, 16.105 apostas levaram para casa prêmios de R$ 30,00.

Quina paga prêmio de R$ 700 mil a quem acertar as dezenas

Apostadores da Quina que conseguirem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira podem levar para casa um prêmio estimado em R$ 700 mil, segundo o site da Caixa.

Veja os números da Quina para esta quarta-feira:

11, 20, 26, 38, 73