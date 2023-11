VÍDEO: Funcionário grava início de incêndio em fábrica da Cacau Show, no ES; ninguém ficou ferido

Funcionário registrou momento que incêndio começou em fábrica da Cacau Show, em Linhares, no ES (Reprodução/Twitter)

Um funcionário gravou um vídeo que mostra o início do incêndio que atinge uma fábrica da Cacau Show, em Linhares, no Espírito Santo, desde a madrugada desta terça-feira (7). Nas imagens é possível ver as chamas destruindo um dos equipamentos e o desespero dos trabalhadores. Apesar dos estragos, não há registro de mortos ou feridos.

“Meu Deus. Olha isso! Nossa! Meu Deus. Está pegando fogo em tudo. Está vindo pra cá o fogo. Olha isso”, disse um funcionário (assista abaixo).

Os bombeiros foram acionados por volta das 4h40. A corporação diz que o fogo está concentrado na área de produção de chocolate, onde são armazenados açúcar e gordura, e isso dificulta a extinção das chamas.

Pelo menos 18 homens, com o auxílio de três caminhões, continuam no trabalho de combate ao incêndio. A corporação destacou que as chamas já diminuíram, mas seguiam ativas por volta das 12h30.

A fábrica fica às margens da BR-101 e a intensa fumaça chama a atenção dos motoristas que circulam pela região. Por enquanto não há o registro de feridos ou mortos por conta do fogo.

O que diz a empresa?

Em nota, a Cacau Show informou que nenhum dos colaboradores ficou ferido e que todos deixaram o local em segurança. “Com muita tristeza estamos acompanhando o caso de perto (...) Estamos monitorando junto às autoridades locais o controle do incêndio e próximos passos a seguir”, destacou a nota da empresa.

“A Cacau Show possui três fábricas e a planta de Linhares representa 19% de toda a produção da nossa marca. Estamos reorganizando nossa cadeia de Supply Chain para que não haja qualquer impacto de produção. Assim que tivermos mais informações sobre o caso atualizaremos nosso comunicado”, ressaltou a companhia.

Nas redes sociais, o presidente da companhia, Alê Costa, lamentou o incêndio e destacou que vai “trabalhar para que tudo fique bem o mais rápido possível”.

