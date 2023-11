Mega-Sena, Lotofácil e Quina ao vivo: Acompanhe os sorteios das loterias

Hoje tem sorteio das principais loterias da Caixa Econômica Federal a partir das 20h, a Mega-Sena, a Lotofácil e a Quina.

Os apostadores da Mega-Sena tem nesta terça-feira a oportunidade de abocanhar o prêmio acumulado da loteria, calculado em R$ 9 milhões e para isso precisam apenas acertar as seis dezenas sorteadas.

ACOMPANHE O SORTEIO DA MEGA-SENA, LOTOFÁCIL E QUINA EM TEMPO REAL:

Quem gosta de apostar na Lotofácil pode ganhar até R$ 4,2 milhões no sorteio do concurso 2948, que está com o prêmio acumulado.

Já aqueles que preferem a Quina concorrem nesta terça-feira a uma bolada estimada em R$ 8,5 milhões. Assim como as demais loterias de hoje, nenhum apostador acertou os números sorteados no último sorteio e o prêmio segue acumulado à espera de um sortudo para levá-lo para casa.

Mas de todos os prêmios sorteados nesta terça, o maior sem dúvida é da Timemania, que deve pagar ao apostador que acertar as sete dezenas e o time do coração uma bolada estimada em R$ 23 milhões.