Lotofácil também sorteia prêmio acumulado nesta terça-feira

O concurso 2948 da Lotofácil também está com prêmio acumulado e o sortudo que acertar as quinze dezenas nesta terça-feira pode levar para casa R$ 4,2 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

A aposta simples da Lotofácil, em volante com 15 números marcados, custa R$ 3. Quem for tentar a sorte deve ficar atento ao horário de encerramento das apostas, às 19h, e correr para as casas lotéricas ou usar o aplicativo da Caixa.

Com exceção da Federal, todos os sorteios da Caixa são realizados a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado ao vivo pelos canais da Caixa no Youtube e no Facebook.

SORTEIO ANTERIOR

No sorteio de ontem, nenhuma aposta levou o dinheiro do prêmio principal. Quem chegou mais perto de botar as mãos no prêmio acertou apenas 14 dos 15 números. Foram 197 apostas e cada uma delas ganhou R$ 1.658,35.

Na faixa dos 13 acertos, 7.515 apostas ganharam, cada uma, R$ 30.

Os números sorteados ontem foram: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 24, 25