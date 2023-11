Lotofácil 2948: confira os números sorteados nesta terça-feira

O concurso 2948 da Lotofácil sorteia nesta terça-feira um prêmio estimado em R$ 4,2 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil nesta terça-feira:

01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 23, 24, 25

SORTEIO ANTERIOR

No sorteio de ontem, nenhuma aposta levou o dinheiro do prêmio principal. Quem chegou mais perto de botar as mãos no prêmio acertou apenas 14 dos 15 números. Foram 197 apostas e cada uma delas ganhou R$ 1.658,35.

Na faixa dos 13 acertos, 7.515 apostas ganharam, cada uma, R$ 30.

Veja também o resultado da Quina desta terça-feira

A Quina também está com prêmio acumulado e deve pagar nesta terça-feira ao apostador que acertar as cinco dezenas o valor de R$ 8,5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para o concurso 6285 da Quina são:

07, 17, 50, 55, 58