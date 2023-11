Jovem em situação de rua é morto após oferecer paçoca para criança em SC; veja o que sabe do caso

A Polícia Civil investiga a morte de Giovane Ferreira da Silva de Oliveira, de 29 anos, que vivia em situação de rua e foi esfaqueado durante uma discussão em Blumenau, em Santa Catarina. Segundo a investigação, ele vendia paçocas, quando teria oferecido para uma criança e o pai dela não gostou. Uma briga foi iniciada e a vítima acabou sendo morta. O autor, identificado como Gleidson Tiago da Cruz, de 40 anos, está preso.

O caso aconteceu na última sexta-feira (3), no bairro Victor. O morador de rua estava na frente de um supermercado vendendo paçocas, quando viu a menina e teria oferecido o doce à ela. O pai da criança se aproximou e alegou que o jovem “colocou o doce na boca” da filha e uma discussão foi iniciada. Cruz disse Oliveira também ameaçou sua família, mas nenhuma testemunha presenciou os fatos.

Conforme a polícia, durante a discussão, o pai pegou uma faca e esfaqueou o morador de rua cinco vezes. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu.

Cruz foi preso em flagrante e autuado pelo homicídio. Ele passou por uma audiência de custódia no sábado (4), quando teve a prisão mantida.

O caso segue sendo apurado pelo delegado Rafael Lorencetti, que solicitou imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos da região para ver como foram as circunstâncias do crime. Ele destacou que o autor e a vítima não se conheciam antes e que ambos não tinham passagens pela polícia.

Defesas

Ao site G1, a advogada Maria Cecília, que representa os familiares de Oliveira, destacou que, apesar de viver em situação de rua, o rapaz mantinha vínculos com os parentes. “A família quer que a justiça seja feita. A vítima não era apenas um vendedor de paçocas que morava na rua. Giovane era filho, irmão, tio, sobrinho, muito amado pela família. Geovane era amoroso com as crianças e não era agressivo”, disse.

“Apesar de estar em situação de rua, ele frequentava a casa da família semanalmente. Não se pode admitir que um crime bárbaro como esse, disseminado pelo ódio às minorias seja aceito pela população. Acreditamos na polícia e no Poder judiciário para que este caso seja resolvido o mais rápido possível”, ressaltou a defensora.

Já o advogado Rodolfo Warmeling, que defende Cruz, reforçou ao G1 que a vítima teria colocado o doce “na boca da criança” e que seu cliente se afastou, quando o morador de rua teria se aproximado, chutado o carrinho de bebê e ameaçado a família. Assim, o pai agiu em legítima defesa. “A discussão evoluiu e entraram em luta corporal”, destacou.

LEIA TAMBÉM: