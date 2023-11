Em áudio, jovem confessa que jogou água e óleo ferventes em menor por ciúmes: “Ficou se contorcendo”

Maria Eduarda Santos, de 17 anos, sofreu queimaduras após ser atacada com água e óleo ferventes, em Realengo, no RJ (Reprodução/Redes sociais)

A família da adolescente Maria Eduarda Santos, de 17 anos, acusa uma amiga dela de jogar água e óleo ferventes contra a menor, em Realengo, no Rio de Janeiro. O programa “Balanço Geral”, da TV Record, divulgou um áudio, recebido por parentes da vítima, no qual a agressora, identificada como Emanuelle Almeida Martins, de 18, teria confessado que cometeu o ataque por ciúmes de um ex-namorado (confira abaixo).

Mulher jogou óleo quente, numa adolescente, em Realengo. Ela ficou sabendo que a amiga, trocava mensagens com seu ex-namorado.#BalançoGeralRJ pic.twitter.com/W2EV70nmPp — Tino Junior (@tinojunior) November 6, 2023

“Eu fui para a casa dela e, quando ela chegou lá, eu estava com água na panela, no fogo, com óleo. Eu joguei muito óleo, muita água. A panela estava cheia, mano”, disse a jovem em um trecho da conversa. “Eu peguei a panela, olhei bem para a cara dela (...) aí eu falei: ‘Mona, estou fazendo isso para você não me fazer como otária, não querer me levar enganada. E joguei. Ela começou a gritar (...) e ficou se contorcendo, mano, se batendo”, continuou ela na mensagem.

O caso aconteceu na última quinta-feira (2). Maria Eduarda foi socorrida e levada ao Hospital Albert Schweitzer. Depois, foi transferida para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, que é referência em tratamento de queimaduras. Ela permanecia internada no local, na manhã desta terça-feira (7), com quadro estável.

Emanuelle e sua defesa não foram encontrados para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Crime premeditado

Os familiares da vítima afirmam que, após o ataque, a amiga ainda fez uma postagem nas redes sociais dizendo que a adolescente agora “vai ficar feia na foto”.

Ao jornal “O Globo”, Esther Alves, que é tia de Maria Eduarda, afirmou que a agressora planejou o ataque, depois que soube que seu ex-namorado estava interessado na adolescente.

“Fizemos um boletim de ocorrência em que ficou classificado como lesão corporal, mas foi tentativa de homicídio. A menina premeditou tudo, avisou o que ia fazer no Twitter, temos print, áudio dela confessando, tudo”, destacou a tia.

A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação na na 33ª Delegacia de Polícia de Realengo. “Diligências estão em andamento para apurar autoria e a motivação dos fatos”, destacou a corporação.

