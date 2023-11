Apostou na Mega-Sena? Veja se o prêmio de R$ 7,6 milhões vai para sua conta

O apostador que acertar as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta terça-feira (7) pode levar para casa um prêmio de até R$ 7,6 milhões.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena desta terça-feira:

14, 32, 41, 43, 48, 60

SORTEIO DE SÁBADO

No sorteio do último sábado o prêmio principal da Mega-Sena não saiu e acabou acumulando. Houve 76 apostadores que fizeram a quina e cada um deles ganhou R$ 28.805,98. Na faixa dos quatro acertos, 4.089 apostas levaram para casa R$ 764,85.

Sorteio da Timemania paga R$ 23,5 milhões

O maior prêmio desta noite será pago pela Timemania, que de acordo com a Caixa Econômica Federal deve sortear nesta terça-feira R$ 23,5 milhões. Para levar esse dinheiro para casa o apostador tem que acertar as sete dezenas sorteadas e o Time do Coração.

Veja os números do concurso 2012 da Timemania:

17, 38, 45, 47, 49, 65, 80

Time do Coração: 19 (Brasil/RS)