VÍDEOS: ‘Tempestade de areia’ faz o dia virar noite e parece ‘engolir’ prédios em Manaus; veja

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma “tempestade de areia” que assustou moradores de Manaus, no Amazonas, na tarde de domingo (5). Nas imagens é possível ver quando prédios altos pareciam ser “engolidos” pela poeira, que deixou a cidade quase sem nenhuma condição de visibilidade (assista abaixo). Alguns reclamavam que a situação continuava complicada nesta segunda-feira (6).

🚨AGORA: Morador de Manaus faz registro e afirma que está acontecendo uma tempestade de areia nesse momento.



pic.twitter.com/pY9SOVkZPO — CHOQUEI (@choquei) November 5, 2023

Tempestade de Areia? Não! Manaus hoje. Cadê os lacradores??? pic.twitter.com/GVdoIVG4d8 — 💛Márcia Morgado💚 (@marciamorgado12) November 6, 2023

De acordo com o MetSul, os ventos fortes que atingiram a região, somados à intensa fumaça de queimadas, provocaram essa poeira, que encobriu boa parte da capital amazonense.

O Norte do país enfrenta uma estiagem severa há meses, que é uma influência do fenômeno climático El Niño. Assim, sem chuvas, as queimadas avançam, fazendo com que Manaus fique encoberta por essa densa fumaça.

Registros feitos no Aeroporto Eduardo Gomes indicaram a ocorrência de fumaça constante, e as rajadas de vento chegaram a 70 km/h.

Apesar de assustar os moradores, a Defesa Civil informou que não registrou nenhuma ocorrência por causa da “tempestade de areia”. No entanto, a situação deve permanecer nos próximos dias, já que a região segue com previsão de chuvas esporádicas, que não devem ser suficientes para amenizar a situação.

