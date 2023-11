VÍDEOS: Água do mar invade orla e assusta banhistas no RJ; menor de 16 anos desapareceu

Água do mar invadiu orla e pegou banhistas de surpresa, na Zona Sul do RJ (Reprodução/Twitter)

Uma ressaca fez com que o mar invadisse a orla em diversos pontos no Rio de Janeiro, no domingo (5). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que banhistas foram pegos de surpresa e muitos chegaram a ser arrastados pela água (assista abaixo). Um adolescente de 16 anos, que fazia uma excursão em Ipanema, desapareceu. Os bombeiros retomaram as buscas por ele nesta segunda-feira (6).

As imagens mostram a água atingindo a orla em Copacabana, no Leblon e em Ipanema. Muitos banhistas que estavam nas praias foram pegos de surpresa e acabaram sendo arrastados. Não há informações sobre feridos.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 16h30 de domingo após a ressaca. Duas pessoas foram resgatadas com vida, na região da rua Farme de Amoedo. Porém, o adolescente de 16 anos, que integrava um grupo que fazia uma excursão em Ipanema, não foi mais encontrado. As buscas por ele continuam.

Um alerta feito pela Marinha do Brasil destacou que as ressacas continuam e ondas de até 3,5 metros podem atingir o litoral do Rio de Janeiro até 18h desta segunda-feira.

