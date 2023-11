VÍDEO: Jovem filma momento em que levou tiro que a matou, em Goiás; namorado foi preso

A Polícia Civil investiga a morte da jovem Ielly Gabriele Alves, de 23 anos, que foi atingida por um tiro, em Jataí, em Goiás. Ela gravou o momento em que o namorado, Diego Fonseca Borges, de 27, mirava um revólver em sua direção (assista abaixo). O rapaz alegou que a vítima foi baleada por um homem que estava em uma motocicleta, mas acabou preso pelo crime.

Veja o vídeo abaixo - Atenção, as imagens são fortes:

Jovem filma momento em que é morta com tiro disparado pelo namorado; Imagens fortes.

Nas imagens é possível ver quando ela conversa com o homem e ele atira. Atirador foi preso em flagrante ao levar a vítima a hospital, em Jataí.

O caso aconteceu na noite do último sábado (4). A Polícia Militar foi acionada depois que Ielly deu entrada no Hospital das Clínicas após ser baleada. O tiro a feriu na região do tórax e, apesar do atendimento, ela não resistiu e morreu.

No hospital, os policiais militares começaram a conversar com Diego para entender como a jovem tinha sido ferida. O rapaz alegou que eles estavam trafegando de carro pela Avenida Tancredo Neves, quando dois homens em uma moto escura se aproximaram e um deles atirou. Assim, a namorada dele foi baleada e ele a socorreu.

Porém, logo depois Diego apresentou divergências sobre os fatos e foi levado para a delegacia de Jataí. No local, os policiais civis tiveram acesso a um vídeo no celular da vítima, no qual o namorado aparecia mirando um revólver na direção dela.

Durante as diligências, os PMs encontraram a arma usada no disparo nas proximidades de onde o carro do rapaz estava estacionado. Ele foi preso por homicídio qualificado e permanece à disposição da Justiça.

A defesa de Diego não foi encontrada para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

