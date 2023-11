Jovem que filmou tiro que a matou já tinha sido ameaçada e agredida pelo namorado, diz amiga

Uma amiga revelou que a jovem Ielly Gabriele Alves, de 23 anos, que filmou o momento em que foi atingida por um tiro que a matou, em Jataí, em Goiás, era agredida e ameaçada pelo namorado. Diego Fonseca Borges, de 27, apareceu nas imagens mirando um revólver para a vítima e está preso como principal suspeito do crime.

Em entrevista ao site G1, a amiga de Ielly, que não quis ser identificada, contou que há cerca de um mês recebeu uma mensagem da jovem, que na ocasião estava separada de Diego. Ela disse que ele foi atrás dela em uma festa, quando teria agido com violência.

“Ele já disse que ia matar ela da vez que eles separaram”, afirmou a amiga, que completou: “Ele batia na Ielly demais. Ela já apareceu com ferimento de mais de 20 centímetros no corpo”, relatou.

A amiga chegou a recomendar que Ielly buscasse uma medida protetiva contra o rapaz, mas não há informações se a vítima chegou a fazer isso.

Relembre o caso

A jovem morreu na noite do último sábado (4). A Polícia Militar foi acionada depois que ela deu entrada no Hospital das Clínicas após ser baleada. O tiro a feriu na região do tórax e, apesar do atendimento, ela não resistiu e morreu.

No hospital, os policiais militares começaram a conversar com Diego para entender como a jovem tinha sido ferida. O rapaz alegou que eles estavam trafegando de carro pela Avenida Tancredo Neves, quando dois homens em uma moto escura se aproximaram e um deles atirou. Assim, a namorada dele foi baleada e ele a socorreu.

Porém, logo depois Diego apresentou divergências sobre os fatos e foi levado para a delegacia de Jataí. No local, os policiais civis tiveram acesso a um vídeo no celular da vítima, no qual o namorado aparecia mirando um revólver na direção dela.

Durante as diligências, os PMs encontraram a arma usada no disparo nas proximidades de onde o carro do rapaz estava estacionado. Ele foi preso por homicídio qualificado e permanece à disposição da Justiça.

A defesa de Diego não foi encontrada para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

