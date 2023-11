Homem e mulher morrem após serem atacados por enxame de abelhas, no interior de Minas Gerais

Um ataque de abelhas resultou na morte de uma mulher de 58 anos e de um homem, de 52, na cidade de Guarará, no interior de Minas Gerais. Pessoas que tentaram socorrer o casal também foram picadas e tiveram que ser socorridas.

O caso aconteceu no sábado (4). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher foi atacada enquanto trabalhava nas proximidades de um apiário, que é um conjunto de colmeias normalmente usadas para criação dos insetos e fabricação de mel. O homem tentou tirá-la do local, mas também ficou bem no meio do enxame. Ambos não resistiram e morreram.

Outros dois homens, de 40 e 63 anos, também tentaram socorrer as vítimas e foram picados. Eles foram levados a um hospital e, apesar de muitos ferimentos, estão fora de perigo.

Os bombeiros fizeram uma vistoria na área, mas não encontraram nenhuma irregularidade no apiário que pudesse ter provocado o incidente. O caso é apurado pela Polícia Civil.

Outro caso

Um ataque de abelhas também resultou na morte de Cleonaldo Cavalcante de Sousa, de 26 anos, no município de Pedro II, no Piauí, na última sexta-feira (3). O rapaz trabalhava na retirada de cera de carnaúba em uma fazenda, quando foi cercado pelos insetos.

O rapaz correu tentando se livrar das abelhas, mas acabou cercado por elas. Outros trabalhadores tentaram ajudá-lo, mas ele levou muitas picadas e não resistiu.

Cleonaldo Cavalcante de Sousa, de 26 anos, morreu após ser atacado por abelhas, em Pedro II, no Piauí (Reprodução/Redes sociais)

