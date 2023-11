Programa da União Europeia auxilia na redução do consumo de plástico ao longo da orla carioca

Programa visa estimular a redução do consumo de plástico nas praias do Rio de Janeiro e implantação de ações mais sustentáveis (Divulgação/Orla Rio)

Uma parceria firmada entre a União Europeia (UE), Orla Rio e a Riotur visa reduzir o consumo de plásticos nas praias cariocas. Na semana passada, responsáveis por 100 quiosques que atuam nos locais assinaram o “Compromisso Circular”, que apresenta um conjunto de diretrizes para ações mais sustentáveis. A previsão é que, até o final de 2024, 309 pontos coloquem essas atividades em prática.

O “Compromisso Circular”, desenvolvido por meio de parceria com o Programa Plásticos Circulares nas Américas (CPAP), da UE, desestimula o consumo de itens de plástico, em sinergia com a agenda global de turismo sustentável. A iniciativa tem o objetivo de engajar o setor público, empresas privadas e organizações de turismo, apoiando a agenda internacional de combate à poluição plástica global.

Durante o desenvolvimento do projeto piloto Praia Circular, dezenas de colaboradores dos quiosques receberam treinamento especial, de acordo com as novas orientações de sustentabilidade para a gestão e redução do uso dos plásticos.

“Estamos muito felizes com mais essa edição da nossa convenção, foi um ano muito bom não somente para a Orla Rio, mas também para a turismo carioca. Representamos um grande equipamento turístico da cidade, estamos em local muito democrático e temos consciência da nossa responsabilidade”, ressaltou Guilherme Borges, vice-presidente da Orla Rio.

“Essa parceria, com o CPAP e a Riotur, que fez nascer o Praia Circular foi muito bacana para a Orla Rio, o pilar de sustentabilidade é muito importante para a nossa empresa, e reduzirmos o uso do plástico é uma questão primordial. A assinatura do Compromisso Circular só reafirma o nosso propósito em sermos cada vez mais sustentáveis. Será mais um golaço para a cidade do Rio”, reforçou Borges.

Mapeamento dos plásticos

Durante o desenvolvimento do projeto piloto, também foi realizado um mapeamento inédito do uso de itens plásticos nos serviços dos quiosques, que resultou em informações importantes para a construção do “Compromisso Circular”.

Esse mapeamento incluiu a análise de padrão de compras de insumos, manejo de resíduos, engajamento das equipes, comunicação com os clientes e consumo de produtos e embalagens, que gerou uma extensa lista de itens plásticos utilizados nas operações comerciais.

A metodologia, foi inspirada em diferentes programas internacionais, como a Iniciativa Global pela Circularidade do Plástico no Turismo, do Programa da ONU para o Meio Ambiente (PNUMA), que visa o comprometimento de governos nacionais e regionais, empresas privadas e organizações de apoio do setor de turismo para reduzir a poluição plástica e migrar rumo à circularidade até 2025.