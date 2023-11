Com a ajuda das vitórias das equipes masculinas do Futebol e do Vôlei, o Brasil chega a 64 medalhas de ouro no Pan de Santiago

Quando o goleiro Mycael, da seleção brasileira de futebol masculino Sub-23 converteu o pênalti contra o Chile, no estádio Sausalito, em Viña del Mar, no final da noite de sábado, 4 de novembro, ele quebrou um tabu que tinha 36 anos: desde 1987, em Indianapolis, nos Estados Unidos, o Brasil não conquistava a medalha de ouro em Jogos Panamericanos, no Futebol masculino. Mas, não foi nada fácil.

Jogando mal, contra uma equipe chilena que atacava mais, empurrada pela sua entusiasmada torcida, que lotou os 20 mil lugares do estádio, a seleção brasileira foi dominada e começou perdendo. Aos 42 minutos, logo depois mandar uma bola na trave, os chilenos marcaram seu gol, com Maxi Guerrero, com um passe de Damián Pizarro. Errando muito em campo e com um futebol feio de ver, com bolas longas esticadas para o ataque o Brasil acabou achando um gol aos 38 minutos do segundo tempo, com Ronald, que tinha entrado em campo pouco antes. Nas cobranças de pênalti, que definiram o campeão do Pan, Mycael brilhou ao defender uma cobrança e não tremer ao cobrar a sua.

Futebol masculino Futebol masculino - Final - Brasil x Chile - (Gaspar Nóbrega/COB @gasparnobrega)

No Vôlei masculino, os brasileiros, também ganharam a medalha de ouro, mas com menos suspense. Enfrentando o time titular da Argentina, na Arena Parque O’Higgins, a equipe do Brasil, mesclada com jovens jogadores e alguns veteranos venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/13 e 25/22. Com uma excelente atuação e com o oposto Darlan, em noite de gala, os brasileiros jogaram melhor sem dar chance de reação aos rivais. “Tivemos um tempo curto para treinar esses garotos, mas eles foram muito bem e já conquistaram um título “, disse o técnico da seleção brasileira masculina de Vôlei Giuliano Ribas, o Juba.

A noite de decisões só não foi perfeita para o Brasil por conta da derrota do time de handebol masculino para a Argentina por 32 a 25, em Viña del Mar. Além de perderem o título, os brasileiros deixaram de conquistar a vaga antecipada para disputarem as Olimpíadas de Paris, em 2024, que premiava apenas o campeão do Pan. Terão de disputar o Torneio Pré-Olímpico, que nunca é fácil.

Mas, empurrada pelos títulos dos homens no futebol e volei e por um bom desempenho em outros esportes que definiram seus pódios neste sábado, o Brasil teve um dia para comemorar: conquistou 35 medalhas e alcançou a marca de 200 obtidas no Pan de Santiago 2023. São 64 de ouro, 71 de prata e 65 de bronze.

Alguns triunfos foram históricos, como as três conquistadas na Ginástica Rítmica, que consagraram Barbara Domingos e Maria Eduarda Alexandre. Elas saem do Chile com cinco pódios cada uma. Teve pódio histórico no Florete por equipes femininas: há 56 anos, esgrimistas do Brasil não venciam, uma nova vitória no Triatlo, desta vez com a equipe do revezamento misto, e a conquista do revezamento 4x400 metros, que encerrou as provas de Atletismo no Estádio Nacional. E a conta das medalhas brasileiras pode aumentar já que ainda há competições que encerram no começo da tarde de domingo.