Quais são as 3 missões da NASA que chegaram mais longe no espaço?

A NASA está buscando levar novamente astronautas à Lua como ponto de partida para explorações mais distantes e para uma presença permanente no satélite natural. Isto a agência espacial tentará fazer com o Programa Artemis.

Apesar disso, enviou missões não tripuladas muito mais longe no Universo, explorando outros planetas e asteroides. Lugares recônditos que nos fornecem mais dados sobre nossos origens.

Existem naves da agência espacial espalhadas por vários locais no espaço, mas nos concentraremos nas 3 missões que mais longe chegaram, tanto em distância quanto em tempo.

Qual são? Vamos ver.

Estas são as 3 missões da NASA que chegaram mais longe no espaço.

As missões que foram mais longe no espaço, impulsionadas pela NASA, são Voyager 1, Voyager 2 e New Horizons. As duas primeiras partiram da Terra em 1977, enquanto a última partiu em 2006.

Nave espacial Voyager 1 de la NASA NASA/JPL-CALTECH (Sebastian Carrasco)

Voyager 1 está atualmente a uma distância de 23.300 milhões de quilômetros do Sol. Seu objetivo é a exploração de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.

Por sua vez, sua sonda gêmea, Voyager 2, está a 20.300 milhões de quilômetros do astro rei. Foi lançada como respaldo e também explorou Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.

Voyager 2

Com as sondas Voyager 1 e 2, descobriu-se que Urano tinha um campo magnético inclinado e que Neptuno contava com um grande sistema de anéis.

Finalmente, New Horizons, que se encontra a uma distância de 10.700 milhões de quilômetros do Sol. Ele trabalha na exploração de Plutão (foi o primeiro a alcançar o planeta degradado) e no cinturão de Kuiper, onde fez descobertas sobre a formação dos planetas exteriores.

Archivo - Misión New Horizons HUBBLESITE - Archivo (HUBBLESITE/Europa Press)

Estas missões foram pioneiras na exploração do espaço exterior, fornecendo informações valiosas sobre o Sistema Solar e o Universo. Graças a elas conhecemos mais sobre nossas origens.