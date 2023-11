Enem 2023: saiba como consultar seu local de prova e se programar para evitar atrasos

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão aplicadas nos próximos dias 5 e 12 de novembro. Em São Paulo, para facilitar a circulação, haverá gratuidade de tarifa nos ônibus, trens e metrô. Mas é importante que os estudantes consultem seus locais de exame e estudem o trajeto com antecedência, para evitar os temidos atrasos.

Primeiro, os candidatos devem verificar no cartão de confirmação, disponível na Página do Participante, qual o seu local de prova. Basta inserir o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha cadastrada. Depois, acesse a aba “Aplicação” e em, em seguida, clique em “Local de Prova”.

A partir daí, os candidatos devem checar quais linhas do transporte coletivo atendem a região e se programar para sair de casa com antecedência, lembrando que é preciso chegar ao local até às 13h (horário de Brasília). O exame começa a ser aplicado às 13h30.

O porte do cartão de confirmação não é obrigatório para fazer a prova, mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) orienta que os estudantes imprimam o documento e levem nos dias das provas, pois isso ajuda a evitar confusões de endereços.

Datas e horários das provas

As provas serão aplicadas no próximo domingo (5) e no seguinte, dia 12, sendo que em ambos os dias os testes começam às 13h30.

É obrigatório levar um documento com foto e uma caneta transparente preta. Caso você não possua nenhum dos documentos aceitos (confira a lista clicando aqui), devido a roubo, furto ou perda, é preciso apresentar um Boletim de Ocorrência, registrado até 90 dias antes da prova.

Já a caneta deve ser de tinta preta, com o tubo totalmente transparente. Canetas de outras cores podem te desclassificar.

É recomendado não levar o celular no dia da prova, mas caso seja necessário, o aparelho deve ser desligado e colocado no envelope oferecido pelo fiscal.

Como serão as provas?

No primeiro dia (5), serão aplicadas as seguintes questões:

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas;

redação.

No segundo dia (12), será a vez das seguintes?: