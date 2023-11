Bairros de SP ultrapassam 20 horas sem luz devido às chuvas; Moradores relatam falta de sinal de celular e de abastecimento de água

Devido ao temporal que caiu sobre a cidade de São Paulo na última sexta-feira (3), moradores relatam a falta de energia elétrica e a falha em outros tipos de serviço, como sinal de celular e abastecimento de água.

Ao todo foram seis mortes registradas devido ao temporal, com ventos que ultrapassaram 100 km/h. A chuva e a ventania causou queda de árvores, que caíram sobre a rede elétrica e afetou diversas regiões.

Enel presta esclarecimentos

Segundo a Enel, responsável pela energia elétrica na capital paulista, a empresa “está trabalhando de forma ininterrupta para normalizar o fornecimento de energia para todos”.

De acordo com a nota emitida, as regiões que mais sofrem com a falta de luz são as zonas Sul e Oeste da capital.

“Devido a complexidade do reparo e a necessidade de reconstrução de trechos da rede, em alguns casos, o restabelecimento da energia será de forma gradual e, em alguns casos, pode levar mais tempo”, disse a companhia.

Informamos que continuamos trabalhando com reforço de nossas equipes em todas as frentes para atender os clientes afetados pelo temporal que atingiu São Paulo esta sexta-feira (3). pic.twitter.com/HNYhse7iqy — Enel Clientes Brasil (@EnelClientesBR) November 4, 2023

“Para registrar falta de luz, orientamos que deem prioridade aos nossos canais digitais (app Enel São Paulo e agência virtual do site”, diz a empresa no Twitter (X). Contudo, muitos reclamam que o aplicativo não está funcionando.

LEIA TAMBÉM: Enem: veja o que é obrigatório e o que é proibido no dia do exame

O APP NÃO FUNCIONA, wpp muito menos, telefone ninguém atende 🤡 a galera deve ter cara de PALHAÇO pq não é possível, desde ontem sem energia — carol’s version (@umapatygirl) November 4, 2023

#Enel nenhum canal está funcionando desde ontem, Rua Duque Costa em frente ao colégio magister travessa da rua Sócrates com árvore caída fios caídos e nenhuma equipe no local até o momento. — Alessandra Oliveira Batista (@Alleoss) November 4, 2023

Usuários relatam dificuldades nas redes sociais

Além da energia elétrica, muitas pessoas reclamaram da cobertura do sinal de telefonia móvel e até mesmo da falta d’água em algumas regiões.

“Após mais de 17 horas sem energia, ENEL deu previsão de normalização para SEGUNDA-FEIRA na Zona Sul de São Paulo. Estamos numa manhã de sábado. Serão quase 72 horas sem luz e comunicação/sinal de tel e internet comprometidos”, relatou uma pessoa.

“Aqui tá sem luz, sem sinal da Tim e a água da rua acabou”, disse outra.

ABSURDO: Após mais de 17 horas sem energia, ENEL deu previsão de normalização para SEGUNDA-FEIRA na Zona Sul de São Paulo.



Estamos numa manhã de sábado.



Serão quase 72 horas sem luz e comunicação/sinal de tel e internet comprometidos. — Gui Tintel ✊🏽🏳️‍🌈 (@GuiTintel) November 4, 2023

As equipes trabalhando de forma ininterrupta com vários carros parados na garagem 🤡 https://t.co/PZzn16Jhc9 pic.twitter.com/oDyQGwobFU — Gui Tintel ✊🏽🏳️‍🌈 (@GuiTintel) November 4, 2023

jurooooo… aqui em casa é um dos únicos bairros q tem luz, mas como nada é perfeito, a SABESP fez questão de cortar a água do bairro desde ontem a noite! — ₊✦ CAIO PRINCE ✦₊ (@djcaioprince) November 4, 2023

Aqui tá sem luz, sem sinal da Tim e a água da rua acabou?????????? — Iara (@Bictoru) November 4, 2023

LEIA MAIS:

⋅ Seis pessoas morrem em São Paulo em decorrência das chuvas

⋅ Após apanhar em bar, menina de 13 anos denuncia própria mãe e padrasto por abandono

⋅ Enem 2023: saiba como consultar seu local de prova e se programar para evitar atrasos