Após apanhar em bar, menina de 13 anos denuncia própria mãe e padrasto por abandono

Uma menina de 13 anos e a irmã, de 12, acionaram a Polícia Militar (PM) e a Guarda Civil Municipal (GCM) após a mais velha ser agredida pelo padrasto, de 47 anos, em um bar em Itanhaém, litoral de São Paulo.

Segundo o g1, o homem e a mulher, mãe das crianças, de 30 anos, foram presos em flagrante por abandono e maltrato de três crianças, além de sete animais.

Ainda segundo o texto, o casal passou por uma audiência de custódia e irão responder pelos crimes em liberdade. As crianças, filhas da mulher e enteadas do rapaz, de 13 e 12 anos, estão sob responsabilidade do Conselho Tutelar.

Além delas, o casal tem uma filha de 10 anos que está com a avó paterna. Já os animais foram resgatados, receberam tratamento e alguns foram para lares temporários.

Conforme relatado pelo texto, as crianças informaram aos policiais que as agressões eram constantes. A menina mais velha chegou a ir morar com uma amiga e no dia da denúncia foi encontrar a irmã de 12 anos em um bar.

Neste momento, ela foi agredida pelo padrasto com tapas e empurrões. A mãe estava presente.

O padrasto confessou a polícia que agrediu a menina pois queria que ela voltasse para a casa. O Conselho Tutelar apurou que a mãe e o pai são usuários de drogas e estariam alcoolizados no momento que as agressões ocorreram.

Animais foram resgatados

As meninas também informaram aos policiais a situação dos animais. As autoridades foram até a casa da família.

Segundo o relatório do Departamento de Proteção e Bem-estar Animal, no local estavam três cães adultos, três filhotes e um gato filhote em uma casa no bairro Jardim Suarão e todos corriam risco de morte.

