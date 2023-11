‘Desmaiei com o tranco’: homem leva choque ao encostar em lixeira em São Paulo

Um bancário de 45 anos levou uma forte descarga elétrica ao encostar em uma lixeira de metal no Jardim Prudência, na zona sul de São Paulo, enquanto andava com seu cachorro, na última segunda-feira, e chegou a desmaiar por alguns segundos devido a intensidade do choque.

“Senti um tranco e caí no chão”, explicou Tiago Prado, que precisou de ajuda para levantar do chão após a descarga. Segundo ele, o latido do cachorro o acordou após ficar desmaiado e alguns pedestres pararam para ajudá-lo, porque ele estava muito confuso e não conseguia ficar de pé.

“Tinha bastante dificuldade para andar. Minhas pernas estavam bambas. Não estava entendendo nada”, disse o bancário em entrevista ao site da Jovem Pan.

Somente depois de algum tempo, quando ele já tinha recobrado os sentidos plenamente, percebeu que um dos fios do poste estava solto e encostando na lixeira, que fica na calçada, onde ele havia recebido a descarga elétrica.

Imediatamente ele acionou a Enel, que enviou uma equipe técnica para isolar o local e retirar o fio solto do poste.

O bancário lembrou que o local é bastante movimentado, pois é uma área de pedestres bem próxima a uma escola, com muitas crianças passando a todo momento, e o acidente poderia ter causado vítimas.

Prado disse que após os sintomas iniciais de desorientação não precisou mais de ajuda médica e está bem de saúde.