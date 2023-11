Crime planejado: pai de gêmeos influenciadores comprou arma antes de matar a esposa, diz polícia

A Polícia Civil segue investigando a morte de Luana Caroline Verdi Lima, de 34 anos, que foi baleada enquanto dormia, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O marido dela, o empresário Victor dos Santos Lima Bezerra, de 36, foi quem efetuou os disparos e, na sequência, cometeu suicídio. Familiares relataram que o casal, que tinha filhos gêmeos influenciadores digitais, enfrentava um processo de separação.

O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (1º). O pai do empresário relatou em depoimento à polícia que o filho tinha se queixado de problemas no relacionamento com a esposa, mas nunca deu sinais de que poderia matá-la. Porém, a investigação apurou que o homem comprou uma arma visando cometer o crime.

Assim, naquela manhã, o empresário levou os filhos de 11 anos para a escola e pediu para um tio buscar as crianças na saída. Bezerra, então, voltou para casa, onde a esposa ainda estava dormindo. Por volta das 7h30, ele a matou e, na sequência, cometeu suicídio.

“Primeiro ele atirou nela enquanto estava dormindo. Depois, ele atirou contra si próprio, no queixo (...) o disparo saiu pela sua narina, ele atirou mais uma vez no próprio peito”, explicou o delegado Antônio Honório Nascimento, responsável pelo caso, em entrevista ao site UOL.

Os corpos dos dois foram encontrados pelo pai de Bezerra, por volta das 12h, que foi até a casa da família, já que o filho não atendia às ligações e mensagens. Assim, ele acionou a Polícia Militar e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os socorristas constataram que o casal já estava morto.

Na residência, a polícia apreendeu três celulares, além do revólver, que tinha a numeração raspada, e estava caído ao lado do corpo de Bezerra. Todo o material foi apreendido e encaminhado para perícia.

O caso foi registrado no 7º Distrito Policial de São José do Rio Preto como feminicídio seguido de suicídio. A Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) também auxilia nas investigações.

O sepultamento de Bezerra foi realizado no Cemitério São João Batista, na quinta-feira (2). Já a despedida de Luana ocorreu na manhã desta sexta-feira (3), no Cemitério São Pedro, em São Paulo.

Luana Caroline Verdi Lima, de 34 anos, foi morta a tiros pelo marido, o empresário Victor dos Santos Lima Bezerra, que se matou em seguida (Reprodução/Redes sociais)

Influenciadores

Nas redes sociais, Luana costumava compartilhar a rotina dos filhos gêmeos, brincadeiras, passeios, dicas de alimentação saudável, além de divulgar parcerias com lojas de roupas infantis. A página deles no Instagram é seguida por mais de 62 mil pessoas.

Um dia antes do crime, o pai dos gêmeos também usou seu perfil no Instagram para ressaltar o amor que sentia pelas crianças. “Filhos, a minha história ganhou o melhor capítulo de todos depois que vocês entraram na minha vida. Amo vocês com todo o meu coração!”, escreveu ele.

