Apesar de apelos, brasileiros ficam de fora de nova lista de estrangeiros que deixarão Faixa de Gaza

Uma nova lista de estrangeiros que poderão deixar a Faixa de Gaza foi divulgada nesta sexta-feira (3), após um acordo entre Israel, o Egito e o grupo Hamas, porém, os brasileiros seguem fora. A Embaixada do Brasil na Palestina lamentou, mas ressaltou que segue no aguardo da liberação para a repatriação de 34 cidadãos.

“Mais um dia triste, mas chegará a nossa vez”, afirmou o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas. Ele já tinha destacado que um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) está em território egípcio aguardando o momento em que os brasileiros sejam autorizados a deixar a área de conflito, mas não há previsão de quando isso irá acontecer.

Na nova lista, com 571 nomes, foram autorizados a sair da Faixa de Gaza pessoas com cidadania nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Indonésia, Alemanha e México. Esse é o terceiro grupo que deve sair da região.

A primeira lista foi divulgada na última quarta-feira (1º), com quase 500 nomes. Na ocasião, o palestino-brasileiro Hasan Habbee, um dos que aguardam pela repatriação, falou que eles vivem um verdadeiro “terror” e criticou os esforços do governo brasileiro.

“Eu acredito que o Governo Federal não está fazendo o esforço pra retirar os brasileiros daqui”, disse Habbee em entrevista ao site G1.

Palestino-brasileiro Hasan Habbee se desespera ao ver lista de estrangeiros que poderão deixar a Faixa de Gaza: 'Nenhum brasileiro' (Reprodução/G1/Twitter)

Habbee disse que a região também sofre com uma interrupção generalizada do serviço de internet e de telefone. Ele conseguiu enviar o vídeo usando um chip de telefone brasileiro. “Terrível aqui o bombardeio. Desde ontem não parou nem um segundo. Estou no último andar pra conseguir me comunicar”, relatou.

Ao jornal “Folha de S.Paulo”, Habbee destacou que muitos estrangeiros já deixaram a Faixa de Gaza, mas os brasileiros seguem sem nenhuma previsão. “Eu peço ao governo federal para informar quando a gente vai ser liberado, quando a gente vai sair daqui”, implorou.

O brasileiro disse que suas filhas estão doentes e ressaltou que eles precisam sair de lá o mais rápido possível, pois já enfrentam 25 dias de terror. “O que a gente passa é um massacre, uma miséria. Minhas filhas estão bem doentes, uma delas está com febre há dois dias. Consegui um remédio para ela, mas, mesmo assim, a febre não abaixa. A outra está bem assustada, à noite ela caiu no escuro. Ela ouviu a bomba cair, Machucou toda a coca dela, a cabeça dela”, relatou.

Guerra na Faixa de Gaza

O Hamas, grupo extremista que controla a Faixa de Gaza, atacou Israel em várias frentes, no último dia 7 de outubro, dando início ao conflito. Inicialmente, civis e soldados israelenses foram sequestrados e assassinados em diversas regiões do país. Em resposta, o governo israelense declarou guerra e bombardeou fortemente a área rival, deixando um enorme rastro de destruição, conforme vídeos que circulam nas redes sociais.

Israel bloqueou a passagem de alimentos, água, combustível e medicamentos para a Faixa de Gaza e a única usina de energia da região parou de funcionar. A situação é de calamidade na região e os homens do Hamas estariam com centenas de reféns.

Segundo o último balanço, o total de mortos pelo conflito passou de 10,6 mil, sendo 9,2 mil palestinos e 1,4 mil israelenses.

Conflito entre Israel e o grupo Hamas já soma mais de 10,6 mil mortos e uma extensa destruição na Faixa de Gaza (Reprodução/Twitter)

LEIA TAMBÉM: