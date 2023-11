Revezamento 4x100 metros fecha as provas de Atletismo do Pan de Santiago, nesta sexta-feira

Dia 11, Atletismo decatlon masculino 100m series / Day 11, athletics men’s decathlon 100m heats Felipe Bardi, do Brasil, compete na bateria 1 da semifinal dos 100 m do atletismo masculino no Coliseu do Estádio Nacional Julio Martinez. (MARCELO HERNANDEZ/SANTIAGO 2023 /MARCELO HERNANDEZ/SANTIAGO 2023 )

Atual campeão panamericano, o time de revezamento 4x100m masculino do Brasil tentará se redimir do mau resultado no Mundial de Budapeste, na Hungria. A equipe formada por Erik Cardoso, Felipe Bardi, Rodrigo Nascimento e Jorge Vilões foi desclassificada por erro na passagem de bastão entre Bardi e Cardoso. Mesmo se isso não acontecesse, o tempo obtido pelos brasileiros, de 38s82, seria o sétimo da final, só à frente da África do Sul.

Atletismo A equipe formada por Erik Cardoso, Felipe Bardi, Rodrigo Nascimento e Jorge Vilões. (Crédito: Wagner Carmo/CBAt)

A exemplo do que ocorreu no Mundial, na final do Pan não terá a presença do velocista Paulo André, que se machucou nas semifinais dos 100 metros rasos individual. A largada do revezamento 4x100m está prevista para às 21 horas, no Estádio Nacional.

No penúltimo dia de competições do Atletismo no Estádio Nacional de Santiago, a quarta-feira, a equipe brasileira conquistou duas medalhas de ouro.

Uma delas foi nos 110m com Barreiras, com Eduardo de Deus, que venceu a prova, com outro brasileiro, Rafael Pereira, em terceiro. Nos 400 metros rasos masculino, Lucas Conceição Vilar foi o primeiro colocado.

Antes das provas a serem disputadas nesta sexta-feira, 2 de novembro, o Atletismo brasileiro tinha quatro medalhas conquistadas nos Jogos Panamericanos de Santiago 2023.