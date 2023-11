Prêmio milionário da Mega-Sena sai para Goiânia

Quem apostou que a sequencia de números faria a Mega-Sena novamente acumular o prêmio no sorteio desta quarta-feira se deu mal. O prêmio de R$ 104 milhões da loteria saiu ontem para a cidade de Goiânia, em Goias.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, um bolão feito por um grupo de apostadores faturou a loteria. Ele apostou um volante com oito números e estava dividido em cinco cotas. Isso quer dizer que cinco sortudos vão levar para casa mais de R$ 20 milhões cada.

Os números sorteados pela Caixa nesta quarta-feira foram 06, 23, 35, 36, 37, 59.

Na faixa de cinco acertos, 190 apostas foram premiadas com R$ 44.109,26 cada uma e 12.147 apostas acertaram a quadra. Todas ganharão prêmio individual de R$ 985,63.

Sorteio no Sábado

O sorteio da Mega-Sena volta no próximo sábado, a partir das 20h, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

As apostas devem ser realizadas até 19h do sábado nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 5.