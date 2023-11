Lotofácil 2944: Apostador da Grande São Paulo leva o prêmio

Um único apostador da cidade de Jandira, na Grande São Paulo, vai levar para casa o prêmio do concurso 2944 da Lotofácil, de acordo com informações do site da Caixa Econômica Federal. O apostador ganhou R$ 3.878.841,65 no sorteio desta quarta-feira.

Na faixa dos 14 acertos, 419 apostas vão ganhar R$ 1.634,99 e 17.599 acertaram 13 números e todas ganharão R$ 30,00.

Os números sorteados ontem foram:

01, 02, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 24

A Lotofácil retoma amanhã (sexta-feira) seu sorteio diário com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

As apostas devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas. O sorteio da loteria será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

Quina acumulou

Não houve ganhadores no sorteio da Quina desta quarta-feira. A loteria também retoma seu sorteio diário nesta sexta-feira, com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Os números sorteados ontem foram:

06, 41, 53, 74, 77