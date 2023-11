Hugo Calderano conquista o tri panamericano consecutivo no Tênis de Mesa, em Santiago

Grande favorito para conquistar a medalha de ouro no Pan de Santiago 2023, o brasileiro Hugo Calderano cumpriu o que se esperava dele: derrotou o cubano Andy Pereira por 4 sets a 0 e ganhou a medalha de ouro no Pan de Santiago 2023. Foi o seu terceiro título panamericano: ele, também, foi campeão em Toronto 2015 e Lima 2019.

“Joguei bem esta partida final com bons saques e recepções, atacando com potência e variando os efeitos nas minhas devoluções, com um estilo agressivo e ambicioso” — Hugo Calderano

Tênis de mesa Tênis de mesa - Hugo Calderano. (Wander Roberto/COB @wander_imagem)

E o cubano sentiu o ritmo forte do brasileiro, desde o início. Sem oferecer muita resistência, perdeu por 11/3, 11/8, 11/5 e 11/4.

“Estou feliz em ser tricampeão no Pan, mas esta conquista não foi construída nesta partida, mas às custas de esforço dia após dia, ao longo dos últimos anos”, disse o brasileiro. “O Pan não é uma competição fácil: para vencê-lo é preciso estar bem preparado, nos treinamentos”, disse.

Segundo ele, sempre surgem novos jogadores, com ambição para vencer. “Eu tenho que estar bem preparado, para me manter competitivo”, disse.

Com foco nas Olimpíadas de Paris, Hugo Calderano pretende descansar no final do ano, para entrar em 2024 com o fôlego renovado, para aprimorar-se. “Estou mais experiente, mais maduro e essa experiência no alto nível do Tênis de Mesa vai me ajudar”, disse. “O mais importante é eu estar bem preparado e me divertir jogando.”

Tênis de mesa. Bruna Takahashi. (Wander Roberto/COB @wander_imagem)

Faltou pouco para o Brasil não fazer uma dobradinha no Tênis de Mesa do Pan de Santiago 2023. Na final feminina, a brasileira Bruna Takahashi fez um jogo equilibrado contra a portorriquenha Adriana Díaz e perdeu por 4 sets a 3. Bruna vencia por 3 sets a 2, mas acabou tomando a virada.

O set decisivo foi disputado ponto a ponto, até o 7 a 7. Foi quando Adriana quebrou o saque da brasileira e não desperdiçou os seus.

Desapontada, Bruna chorou muito e foi consolada pela sua adversária.

“Estou chorando porque sei que tive chances de ganhar o jogo e o ouro, mas perdi”, disse ela. “O nível que joguei foi espetacular, mas do outro lado da rede tinha uma jogadora espetacular, que atuou melhor e mereceu ganhar a medalha de ouro”, disse.