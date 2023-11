VÍDEO: Pais reencontram recém-nascido raptado de maternidade no Rio de Janeiro; suspeita foi presa

A família do recém-nascido Ravi Cunha mal teve tempo de comemorar o nascimento dele e já enfrentou um pesadelo. O bebê foi levado da Maternidade Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda, no Centro do Rio de Janeiro, mas encontrado pela polícia horas depois. Um vídeo mostra o momento em que a mãe, Nívea Maria, de 27 anos, e o pai, Matheus Maranhão, de 26, reencontraram a criança (assista abaixo). A suspeita pelo rapto foi presa.

O recém-nascido foi levado da enfermaria da maternidade, que fica no 3º andar, na madrugada desta quarta-feira (1º). A mãe e a avó da criança cochilaram após uma mamada e, quando acordaram, perceberam que o menino não estava mais no local.

A Polícia Militar foi acionada e passou a fazer buscas. Enquanto isso, a Polícia Civil restringiu a entrada e saída de pessoas da maternidade e analisou as imagens de câmeras de segurança, na qual identificou uma jovem que estava circulando pela unidade, segurando uma sacola, em atitude suspeita.

As imagens não mostravam quando o bebê foi levado, mas a polícia acredita que a jovem, identificada como Cauane Malaquias da Costa, de 19 anos, tenha colocado o menino na sacola e deixado o local. Enquanto as buscas eram realizadas, uma denúncia anônima revelou que a suspeita estava com o menino em uma casa no Morro do Borel, que fica a 10 quilômetros de distância da maternidade.

Agentes do Comando de Polícia Pacificadora foram até o local e encontraram Cauane e o recém-nascido. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando ela foi presa e levada para a delegacia (veja abaixo).

Apesar de todo o susto, Ravi não estava ferido e foi devolvido em segurança aos pais. Já a suspeita pelo rapto foi levada para a 4ª Delegacia de Polícia da Praça da República, onde foi autuada pelo crime de subtração de incapaz com o fim de colocação em lar substituto. Se condenada, pode pegar até seis anos de prisão.

A defesa de Cauane não foi localizada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Crime premeditado

De acordo com reportagem do site G1, a jovem presa mantinha um relacionamento instável com um homem casado, há cinco anos, e alegou a ele que estava grávida. Como isso não era verdade, decidiu ir até a maternidade e pegar um recém-nascido. A jovem já é mãe de uma menina de cinco anos, que nasceu no mesmo hospital.

“Cauane falou que ela teve uma filha nesse mesmo hospital em 2018. Depois disso ela veio a fazer um curso de jovem aprendiz na Central do Brasil com uma menina chamada Raiane. Ela seguia essa menina pelas redes sociais e soube que ela estava grávida. Na data de ontem, ela postou uma foto na rede social em que estava se internando nessa maternidade para ter a criança”, contou o delegado Mário Andrade.

Cauane Malaquias da Costa, de 19 anos, foi presa suspeita de raptar recém-nascido em maternidade, no RJ (Reprodução/TV Globo)

Assim, a jovem foi até o hospital com a desculpa de visitar a colega, mas passou pela enfermaria e viu Ravi. “Por volta de 1h, quando a mãe estava dormindo, ela aproveitou o cochilo dela e de outra pessoa, entrou e subtraiu a criança”, disse o investigador.

Andrade destacou, ainda, que Cauane admitiu que teve uma gravidez, mas a família dela não acreditava. Assim, ela tirou fotos enquanto estava no hospital para alegar que estava no local para ter o suposto filho.

“Perguntada por qual motivo fez isso, ela se calou. Tenho para mim que seria para criá-lo como filho, uma vez que ela tinha um namorado e inventou para esse namorado que estava grávida. Para ele e para a família toda”, ressaltou o delegado.

