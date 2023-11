VÍDEO: Garota fica ferida ao ficar presa e saltar de roda gigante em movimento, no Amazonas; veja

Garota de 11 anos saltou de roda gigante em movimento após ficar presa, no Amazonas (Reprodução/Twitter)

Duas garotas, de 11 e 13 anos, ficaram feridas após o rompimento da trava da cadeira de uma roda gigante, em Rio Preto da Eva, no Amazonas. A menina mais velha caiu e ficou ferida. Já a mais nova ficou presa no brinquedo e um vídeo mostra quando ela pulou do equipamento, que ainda estava em movimento (assista abaixo). Ela também sofreu ferimentos.

🚨GRAVE: Mulher fica presa e cai de Roda Gigante em parque de diversões de Rio Preto da Eva, no Amazonas. pic.twitter.com/skktXkQOXM — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) November 1, 2023

O caso aconteceu na noite de terça-feira (31). Conforme reportagem do site G1, as duas garotas estavam no brinquedo, quando houve o rompimento da trava de segurança.

A adolescente de 13 anos caiu e sofreu ferimentos na região da bacia. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Joãozinho, em Manaus, onde permanece internada para passar por exames.

Já a menina mais nova ficou presa na roda gigante e decidiu saltar, quando o equipamento ainda estava em movimento. Ela também ficou ferida e precisou de atendimento médico, mas já recebeu alta.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado após o caso e interditou o local. Ainda não há informações sobre o que provocou o rompimento da trava de segurança.

O responsável pelo parque não foi encontrado para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

