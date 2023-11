VÍDEO: Bandido assalta mulher que rezava dentro de igreja e foge de bicicleta, no interior de SP

Uma mulher de 40 anos foi assaltada enquanto rezava dentro da igreja Santa Terezinha do Menino Jesus, no Centro de Limeira, no interior de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem entrou no local e cometeu o crime (assista abaixo). Na sequência, ele fugiu em uma bicicleta, levando o celular e a carteira da vítima.

O caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (30). O criminoso, que calçava chinelos e estava vestido com uma bermuda jeans e uma jaqueta azul, segurava uma sacola plástica. Ele entrou na igreja e caminhou na direção da vítima, quando anunciou o assalto.

A vítima se assustou, mas entregou a bolsa e a carteira para o criminoso, enquanto permaneceu com os braços erguidos. As imagens não mostram se ele segurava alguma arma. Depois de vasculhar os pertences, o homem saiu da igreja e fugiu em uma bicicleta, que estava parada bem em frente ao local.

Após o crime, a paróquia entregou as imagens para a Polícia Civil, que tenta identificar o bandido. Em nota, o pároco Deivison Rodrigo do Amaral informou que após o caso serão tomadas medidas para garantir a segurança dos fiéis.

Já a polícia destacou que o caso segue em apuração no 1º Distrito Policial de Limeira. No entanto, até a tarde desta quarta-feira (1º), ninguém havia sido preso.

