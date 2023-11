Perigoso ciclone extratropical se forma no sul do país neste feriado, diz meteorologia

Um forte ciclone extratropical deve se formar na costa do Rio Grande do Sul neste feriado de Finados (2), de acordo com a Climatempo, soando o alerta para perigosos temporais em toda a região.

De acordo com a meteorologia, esse ciclone está se formando com seu centro de atuação na costa do estado, e não no oceano, como os anteriores, o que torna o seu potencial de destruição ainda maior.

De acordo com a Climatempo, além do ciclone as condições de circulação atmosférica em níveis médios e altos compõem uma cominação de nuvens que favorecem a formação de temporais.

A previsão para esta quinta e também para sexta-feira é de tempo severo no contro-oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e interior do Paraná, com temporais intensos e chuva volumosa, queda de granizo e alta incidência de descargas atmosféricas.

No litoral gaúcho o vento deve ser intenso de amanhã até a madrugada de sábado, com rajadas que podem chegar a 100 km/h.

No Sudeste

Em São Paulo, a previsão para o feriado é de chuva isolada ao longo do dia, mas de forma moderada.

Em Minas Gerais há previsão de pancadas de chuva de forte intensidade em todo o estado, incluindo a capital, Belo Horizonte.