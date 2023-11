Palestino-brasileiro se desespera ao ver lista de estrangeiros que poderão deixar a Faixa Gaza: ‘Vamos ficar aqui’

Brasileiros que estão na Faixa de Gaza ficaram de fora de uma lista com quase 500 nomes de estrangeiros, divulgada nesta quarta-feira (1º), que poderão deixar a área de conflito por meio da fronteira com o Egito. O embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, disse que outras liberações devem ocorrer, mas reconheceu que não há previsão. Hasan Habbee, um dos que aguardam pela repatriação, falou que eles vivem um verdadeiro “terror” e criticou os esforços do governo brasileiro.

“Eu acredito que o Governo Federal não está fazendo o esforço pra retirar os brasileiros daqui”, disse Habbee em entrevista ao site G1. “Se não viajarmos hoje, infelizmente vamos ficar aqui. Terror. A fronteira está aberta e não temos notificação nenhuma para viajar hoje. Tem uma lista já publicada, mas não há brasileiros, é um terror”, lamentou ele.

Habbee disse que a região também sofre com uma interrupção generalizada do serviço de internet e de telefone. Ele conseguiu enviar o vídeo usando um chip de telefone brasileiro. “Terrível aqui o bombardeio. Desde ontem não parou nem um segundo. Estou no último andar pra conseguir me comunicar”, relatou.

Ao jornal “Folha de S.Paulo”, Habbee destacou que muitos estrangeiros já deixaram a Faixa de Gaza, mas os brasileiros seguem sem nenhuma previsão. “Eu peço ao governo federal para informar quando a gente vai ser liberado, quando a gente vai sair daqui”, implorou.

O brasileiro disse que suas filhas estão doentes e ressaltou que eles precisam sair de lá o mais rápido possível, pois já enfrentam 25 dias de terror. “O que a gente passa é um massacre, uma miséria. Minhas filhas estão bem doentes, uma delas está com febre há dois dias. Consegui um remédio para ela, mas, mesmo assim, a febre não abaixa. A outra está bem assustada, à noite ela caiu no escuro. Ela ouviu a bomba cair, Machucou toda a coca dela, a cabeça dela”, relatou.

Lista de estrangeiros

A lista de estrangeiros que serão liberados foi divulgada após um acordo entre os governos de Israel e Egito, mediado pelo Qatar. Poderão deixar a Faixa de Gaza cidadãos da Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Japão e República Tcheca. Também estão inclusos integrantes da Cruz Vermelha e de ONGs que fazem serviço humanitário.

Procurado, o Itamaraty disse que não vê a questão dos brasileiros terem ficado de fora como “retaliação diplomática” e disse continua a fazer os esforços para repatriar seus cidadãos. Contudo, como há uma grande demanda de estrangeiros que passarão pela fronteira, o processo deverá ser lento.

Conflito entre Israel e o grupo Hamas já soma mais de 10 mil mortos e uma grande destruição na Faixa de Gaza (Reprodução/Twitter)

Guerra na Faixa de Gaza

O Hamas, grupo extremista que controla a Faixa de Gaza, atacou Israel em várias frentes, no último dia 7 de outubro, dando início ao conflito. Inicialmente, civis e soldados israelenses foram sequestrados e assassinados em diversas regiões do país. Em resposta, o governo israelense declarou guerra e bombardeou fortemente a área rival, deixando um enorme rastro de destruição, conforme vídeos que circulam nas redes sociais.

Israel bloqueou a passagem de alimentos, água, combustível e medicamentos para a Faixa de Gaza e a única usina de energia da região parou de funcionar. A situação é de calamidade na região e os homens do Hamas estariam com centenas de reféns.

Segundo o último balanço, o total de mortos pelo conflito passou de 10 mil, sendo 8,8 mil palestinos e 1,4 mil israelenses.

